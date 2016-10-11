Москва, 11 октября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Системы ПРО, которые США размещают в странах Европы, угрожают национальной безопасности Российской Федерации (РФ). Об этом, как передает RT, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Россия констатирует факт угрозы для национальной безопасности», — сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство России не раз заявляло, что тот потенциал системы ПРО, который США создают в Европе, может быть направлен исключительно против РФ.

Только Москва обладает такими ядерными силами, на сдерживание которых рассчитана ПРО США в Европе.

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