Москва, 11 октября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не поедет в Париж на встречу с главой Франции Франсуа Олландом, об этом 11 октября заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент принял решение отменить этот визит. Дело в том, что планировались некоторые мероприятия, связанные с открытием российского культурно-духовного центра, проведением одной из выставок», — сказал он и добавил, что, к сожалению, эти мероприятия «выпали из программы».

Дмитрий Песков добавил, что российский лидер будет готов посетить Париж в дальнейшем, когда мероприятие будет комфортным для Франсуа Олланда. Тогда возможность визита вновь будет рассмотрена, если этот вопрос будет входить в повестку дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об отказе Путина от поездки во Францию сообщило агентство Reuters. По данным его источников, причиной такого решения стало нежелание президента РФ обсуждать на встрече с Олландом только сирийский кризис.

10 октября президент Франции заявил, что не решил, состоится ли его встреча с Владимиром Путиным в рамках предстоящего визита президента РФ в Париж. Также Олланд отметил, что в том случае, если их встреча состоится, он лично заявит Путину о недопустимости поддержки президента Сирии Башара Асада.