Астана, 11 октября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Пресс-служба президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сегодня, 11 октября, удивила казахстанские СМИ. Утром на официальном сайте главы государства появилось короткое сообщение о том, что «в связи с простудным заболеванием президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев находится на лечении». По мнению журналистов, пресс-служба главы государства проинформировала общественность о таком событии едва ли не впервые.

kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Следует отметить, что даже в июле 2011 года, когда в зарубежных СМИ появились публикации о том, что у казахстанского лидера имеются проблемы со здоровьем, в Казахстане по этому поводу хранили молчание. Напомним, тогда региональное издание немецкого таблоида Bild Hamburg опубликовало информацию о том, что Назарбаев перенес в Германии операцию на предстательной железе. По данным таблоида, президент Казахстана был доставлен в университетскую клинику Гамбург-Эппендорф, рекомендованную Министерством иностранных дел Германии. Бывший зять Назарбаева, ныне покойный Рахат Алиев написал тогда в своем блоге, что у его казахстанского президента обнаружен рак.

«Здесь я хочу ответить всем сразу. Действительно, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится на лечении в клинике UKE гамбургского университета. Ранее он лечился в венской клинике Rudolfinerhaus (Австрия). У Нурсултана Абишевича диагностирован рак предстательной железы. С медицинской точки зрения положение серьезное, но внушающее лечащим врачам умеренный оптимизм. Пациент готовится к операции», — написал тогда Алиев.

Однако официальный сайт президента Казахстана сообщил, что лидер нации «находится в краткосрочном отпуске», а ближайшее окружение казахстанского президента слухи опровергло.

Между тем в ближайшие дни Назарбаев должен был совершить ряд международных поездок. В частности, 12 октября президент Казахстана намеревался посетить с официальным визитом Азербайджан. Однако, как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на дипломатический источник, эта поездка была отменена из-за простуды казахстанского лидера. Кроме того, 13 октября Назарбаев должен посетить Армению по приглашению президента Сержа Саргсяна. 14 октября в Ереване должно состояться заседание Совета коллективной безопасности государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запланировано участие президентов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. О том, прибудет ли глава Казахстана на заседание Совета, пока ничего не сообщается.