Лондон, 11 октября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Казахстан занял 21-е место в рейтинге 100 крупнейших стран — держателей золотых запасов в мире. На данный момент республика располагает 244 тоннами золота. Этот объем составляет 33,5% от всего объема золотовалютных запасов страны.

Agnico-Eagle Золотой запас

Согласно составленному Всемирным советом по золоту (World Gold Council) октябрьскому рейтингу, у Казахстана самые большие золотые запасы среди стран Центральной Азии. Что касается постсоветского пространства, то здесь лидирует Россия — 1526,1 тонны. В мировом же рейтинге у России 7-е место.

Самые большие золотые запасы, согласно рейтингу, у США — 8135,5 тонны. На втором месте находится Германия (3378,2 тонны), на третьем месте расположился Международный валютный фонд, у которого 2814 тонн золота. Четвертое место принадлежит Италии (2451,8 тонны), пятое — Франции (2435,8 тонны).

Что касается стран СНГ, то после России и Казахстана наибольшие запасы золота, по данным составителей рейтинга, у Белоруссии — 40,5 тонны, которые обеспечили стране 48-е место в списке. На 55-м месте закрепился Азербайджан с 30,2 тонны, за ним на 57-м месте находится Украина (25,2 тонны). У Таджикистана 67-е место (12,3 тонны), у Киргизии 83-е место (4,4 тонны).

Следует отметить, что в феврале 2015 года Казахстан находился на 24-м месте в мировом рейтинге по запасам золота, поскольку его резервы составляли 191,8 тонны металла. Россия же была на 6-м месте (1208,2 тонны), Белоруссия также располагалась на 48-й позиции, хотя ее золотые запасы были несколько больше (42,4 тонны).

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, международные резервы Казахстана в августе 2016 года составили 95,5 млрд долларов (6,2 трлн руб), увеличившись с начала года на 4,57%. Согласно данным Национального банка Казахстана, активы страны в свободно конвертируемой валюте (СКВ) увеличились с начала года на 0,46% и составили 20,3 млрд долларов (1,32 трлн руб.), активы в золоте выросли по сравнению с началом года на 36,13% — до 10,3 млрд долларов (670,3 млрд руб.). Чистые международные резервы Казахстана в августе составили 29,8 млрд долларов (1,94 трлн руб), а активы Национального фонда республики — 64,8 млрд долларов (4,21 трлн руб.), увеличившись на 10,7% и 2,12% соответственно с начала года.

Всемирный совет по золоту был создан в 1987 году. Главной миссией совета является стимулирование и поддержка спроса на золото, стабилизация его рыночных позиций в мире. Организация представляет ведущие золотодобывающие компании, чей суммарный оборот составляет 60% от ежегодного мирового производства золота. Самыми известными среди них являются: AngloGold Ltd. (США), Barrick Gold Corporation (Канада) и Newmont Corporation (США). Исполнительные директора и президенты этих предприятий формируют правление Совета. Штаб-квартира совета расположена в Лондоне.