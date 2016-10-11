Москва, 11 октября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. В Москве утвержден проект бюджета города на 2017 год. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, ключевым приоритетом бюджета является выполнение всех социальных обязательств перед жителями Москвы.

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«В основу формирования бюджета Москвы на 2017 год и плановый период до 2019 года положены следующие принципы: бюджет как и ранее остается программным, причем уровень расходов на реализацию городских программ является уникальным и составляет около 90% всех расходов», — приводит его слова «Агентство Москва».

В 2017 году доходы бюджета составят 1 трлн 758,6 млрд рублей, а расходы — 1 трлн 976,5 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 217,9 млрд рублей.

Напомним, в 2015 году был утвержден бюджет Москвы на 2016 год. Общий объем доходов согласован в размере 1 трлн 598,9 млрд рублей, а расходов — 1 трлн 646,8 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в 2017 году доходы городского бюджета составят 1 трлн 647,2 млрд рублей, а расходы — 1 трлн 681 млрд рублей.