Пекин, 11 октября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Создание американской глобальной эшелонированной системы ПРО вызвано намерением получить военное превосходство над Россией и Китаем. Об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир на брифинге в Пекине сегодня, 11 октября.

Pam Roth Глобальное превосходство

По словам Познихира, американские ПРО созданы и расширяются не для противодействия активности Северной Кореи или Ирана. «Оно обусловлено, прежде всего, стремлением получить военное превосходство над Россией и Китаем», — сказал он.

Пентагон стремится создать мощный ударный компонент для возможного нанесения обезоруживающего удара. Ещё одной целью может стать уничтожение искусственных спутников Земли.