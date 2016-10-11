Душанбе, 11 октября, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Развитие сотрудничества между таджикскими властями и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе обсудили замминистра иностранных дел Таджикистана Музаффара Хусейнзода и директор Управления по вопросам России, восточного партнерства, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской службы по внешним делам Люк Девин, пишет сегодня, 11 октября, «Авеста».

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На встрече присутствовал также и глава представительства Европейского союза в Таджикистане, посол Хидайет Бишчевич. Как сообщает таджикское внешнеполитическое ведомство, стороны обсудили перспективы и состояние двустороннего сотрудничества, предстоящее заседание Комитета по сотрудничеству между Европейским Союзом и Таджикистаном, а также «другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

Поднималась ли тема присутствия на заседании Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) сторонников Партии исламского возрождения (ПИВТ) — запрещенной в Таджикистане организации, признанной Верховных судом республики террористической, не сообщается.

Однако накануне практически все зарегистрированные в Таджикистане политпартии выступили против подобных произошедшему в Варшаве демаршей со стороны чиновников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, распространив совместное заявление.

«ОБСЕ, как партнер правительства Таджикистана, не должна допускать нарушения мира и согласия в нашей стране, не допускать политики двойных стандартов, которая иногда отмечается в действиях такой влиятельной организации», — подчеркивается в заявлении.

ИА REGNUM напоминает, что на заседании по правам человека ОБСЕ в Варшаве 19 сентября 2016 года в зал вошла группа оппозиционеров и провела молчаливую акцию протеста. На их футболках были призывы освободить всех заключенных в Таджикистане по политическим мотивам. Делегация Таджикистана в знак протеста покинула мероприятие. Появление активистов на заседании вызвало в стране бурную негативную реакцию, но никаких официальных заявлений от таджикских властей не последовало.

Отметим, что МИД Киргизии, где также возмущены тем, что на заседании в Варшаве выступил заочно осужденный за сепаратизм и организацию массовых беспорядков Кадыржан Батыров, направил в ОБСЕ ноту протеста. Кроме того, стало известно о смене статуса Центра Организации в Бишкеке, что эксперты трактуют как его понижение.