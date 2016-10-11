Анкара, 11 октября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. На прошлой неделе хакерская группа RedHacker завладела учетной записью электронной почты министра энергетики Берата Албайрака, зятя Реджепа Тайипа Эрдогана. В результате было раскрыто большое количество новой тесно связанной между собой информации из тайных переписок, хранившихся на электронной почте Албайрака. С помощью виртуальной атаки были вновь выявлены десятки случаев противозаконной деятельности, осуществляемой Эрдоганом и его сторонниками.

ИА REGNUM

Хакерская группа RedHacker или Союз Красных Хакеров была создана в 1997 году. В феврале 2012 года наряду со взломом сайта Полицейского управления Анкары хакерская группировка временно заблокировала порядка 350 интернет-ресурсов отделений Управления полиции. Группа, цель которой заключена в «борьбе против несправедливости и беззакония», на этот раз выбрала в качестве мишени зятя Эрдогана.

Из раскрытых группой RedHack электронных писем стало ясно, что министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак контролирует деятельность нефтяной компании Powertrans, транспортирующей нефть регионального правительства Курдистана. По всем вопросам в компании: от принимаемых на работу сотрудников до ежедневных расходов на питание рабочих — требуются его личное одобрение.

Согласно вышедшей в прошлом году книге «Потус и Господа» Толга Таныша — представителя газеты Hürriyet в Вашингтоне, транспортировку нефти Регионального правительства Курдистана с 2011 года осуществляла компания Powertrans. В соответствии с информации, приведенной в книге Таныша, зять Эрдогана Берат Албайрак является одним из совладельцев компании Powertrans.

По данным книги Таныша, 12 марта 2015 года газета Cumhuriyet опубликовала новость под заголовком «Польза нефти для зятя Эрдогана, назначенного министром энергетики».

Сразу после публикации этой новости адвокаты Албайрака заявили об отсутствии какой-либо связи между ним и компанией, подав иск в суд за клевету на Джана Дюндара, занимавшего на тот момент пост главного редактора. Однако, согласно электронным письмам, раскрытым RedHack, есть прямая связь между Албайраком и Powertrans. Связь настолько сильная, что в переписке спрашивалось одобрение по таким вопросам, как назначение руководителей и кандидатов на работу в компании, повышение заработной платы и даже предоставление работникам питания.

В раскрытых данных также присутствует переписка с D.A.İ за подписью регионального директора Powertrans в Ираке, приславшего письмо Албайраку. D.A.İ пишет следующее: «После того как министр энергетики разрешил частным фирмам бензин и дизель, давление министерства на нас снизилось. Большой объем привозимого нами бензина разгружается в районе Захо».

В продолжении письма того же человека сообщается, что если Масуд Барзани перестанет возглавлять региональное правительство Курдистана, дела испортятся: «О политике: срок полномочий президента Масуда Барзани скоро закончится. Ранее решением парламента срок его полномочий уже был продлен. С большой вероятностью новый президент должен был быть из партии Goran (Изменение), довлеющей к Ирану, но в результате встречи лидеров партии «Горан» и иранских властей в Сулеймании было сделано заявление, что целесообразно, если Масуд Барзани продолжит возглавлять правительство. По информации из местных источников, уход Барзани в отставку окажет слишком сильное влияние на регион. Есть мнение, что это приведет к сокращению торговли с Турцией и особо увеличит торговлю нефтью с Ираном».

Обнародование этой переписки принесло определенные выгоды турецкому народу. Чтобы эта информация не стала повесткой дня, Албайрак провел пиар-кампанию по снижению цен на газ. Таким образом, граждане Турции получили определенные выгоды в преддверии зимы. Так что теперь не хватит никаких слов, чтобы отблагодарить RedHack.

По данным газеты Cumhuriyet, после обнародования группой Red Hack данных президент медиагруппы Doğan Мехмет Али Ялчиндаа, упоминавшийся в переписках, ушел в отставку. Мехмет Али Ялчиндаа, зять Айдына Догана, владельца медиагруппы Doğan, сказал по поводу утечки информации: «К сожалению, мой компьютер каким-то образом был взломан. Украли все мои ежедневные отчеты из дневника, который я веду последние 22 года». Согласно электронным письмам, президент Doğan занял свою должность за определенные обещания правительству, именно поэтому он каждый день отправлял информацию и отчеты Албайраку.

Интересна причастность Америки к этой теме.

Семья Эрдогана поддерживает связь с Халилем Данышмазом, президентом организации Turkish Heritage, расположенной в центре Вашингтона. Письма этого человека, отправленные Албайраку, словно кошмар наяву. Данышмаз и большое количество людей оказались замешанными в делах, являющихся серьезными преступлениями. Информация с электронной почты Албайрака показала, с какой целью использовались многие турецкие проправительственные объединения, появившееся в последние годы в США.

Стало ясно, что Билал Эрдоган и Берат Албайрак отдавали приказ этим псевдонезависимым общественным объединениям о том, каким политикам и в каком размере оказывать материальную помощь, и с кем конкретно о чем разговаривать. Уже этот факт сам по себе является серьезным преступлением, которое должно повлечь за собой лишение свободы задействованных в этом деле лиц. Поскольку в США запрещено осуществлять американским политикам пожертвования из денег другого государства.

Раскрытые хакерами переписки наглядно показали прямую связь этих псевдонезависимых общественных объединений с Билалом Эрдоганом, Бератом Албайраком и Тайипом Эрдоганом. Благодаря слитой с электронной почты информации мы узнали, что именно семья Эрдогана организовала большое количество таких псевдонезависимых общественных объединений в США.

Другое преступление, следующее из переписки, — предложение Данышмаза, сделанное в 2011 году Берату Албайраку о создании СМИ. Данышмаз предложил Албайраку через медийное учреждение, названное «telif», переводить деньги американским политикам. По собственным словам Данышмаза, «медийная организация, будучи прекрасной маскировкой» для незаконного лоббирования, поможет осуществить «беспроблемные финансовые переводы» политикам.

По плану Данышмаза, «лоббисты турецкого происхождения», работающие в этой газете или журнале, используя удостоверение журналиста, смогут «обойти запреты на лобби», существующие в США. Согласно переписке, это предложение было сделано Албайраку в 2011 году. В 2014 году была создана проправительственная газета Daily Sabah, владельцем которой является семья Албайрак… Уже с самого начала этих событий ФБР начало расследование. Например, ФБР начало «расследование шпионажа», осуществляемого близкими к Эрдогану объединениями и руководителями в США.

Ибрагим Уяр, бывший руководитель Müsiad USA — общества бизнесменов, близких к турецкому правительству, отправил в июле письмо Албайраку, в котором писал о том, что в день приезда в Анкару для получения green card его и других сотрудников объединения задержало для допроса ФБР.