Екатеринбург, 11 октября, 2016, 09:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге четверо депутатов городской думы лишены мандатов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Трутовский. Помещики-политики.1864

Один из депутатов, Игорь Володин, прекратил свои полномочия в связи с избранием депутатом Законодательного собрания Свердловской области. Ещё трое лишены мандатов в связи с нарушением сроков подачи декларации о доходах и имуществе. Среди них Олег Хабибуллин, Михаил Гаранин и Евгений Боровик.

Вопрос о лишении троих депутатов мандатов возник ещё в начале лета. Решение откладывалось, и его затягивание уже вызвало нарекания в областном Заксобрании и в Государственной думе. Сегодня, 11 октября, на заседание из троих пришёл лишь Михаил Гаранин. Он согласился сдать мандат.

Пока у потерявших мандаты депутатов есть возможность обжаловать решение думы.

Отметим, дума состоит из 36 депутатов. Евгений Боровик был избран по одномандатному округу. Гаранин и Хабибуллин прошли в представительный городской орган по спискам «Российской партии пенсионеров за справедливость».