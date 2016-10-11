Тбилиси, 11 октября, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Председатель нынешнего парламента Грузии Давид Усупашвили считает, что дело своей партии на прошедших 8 октября выборах испортил сам ее лидер, экс-президент Михаил Саакашвили, который сыграл роль пугала, написанную для него бывшим премьером Бидзиной Иванишвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакaшвили

Об этом Усупашвили заявил в интервью грузинской телекомпании «Рустави-2», подчеркнув, что результаты парламентских выборов 2016 года могли быть иными.

Говоря о своей партии, он подчеркнул, что республиканцы еще в 2004 году предупреждали Михаила Саакашвили, что он ведет страну неправильным путем, но убедить его в этом не сумели и дистанцировались от него и его партии.

Аналогично, по словам Усупашвили, республиканцы предупреждали и Бидзину Иванишвили, но и его переубедить не смогли.

«Мы говорили (Бидзине Иванишвили), что наша цель — не только освободить страну от Саакашвили, но и ввести лучшую систему правления и институционную демократию. Однако Иванишвили заявил, что стране нужна однопартийная система. Мы не смогли переубедить его и попытались публично объяснить народу, куда идет страна», — пояснил спикер.

По его оценке, Михаил Саакашвили выступил в ходе избирательной кампании в роли пугала, и если бы не он, результаты выборов были бы иными.

«Михаил Саакашвили успешно сыграл роль пугала. Я уверен, что суммарный выбор народа был бы иным, если бы Михаил Саакашвили сам не испортил дело своей партии и страны своими угрозами прорытия тоннеля. В результате народ вновь оказался там, где был в 2012 году, то есть испугался, что вернется еще более взбудораженный Саакашвили и все начнется сначала. Так что решающее влияние на выборы оказало старательное вхождение Михаила Саакашвили в роль, расписанную для него Бидзиной Иванишвили», — пояснил Давид Усупашвили.

Парламентские выборы в Грузии проходили 8 октября. По предварительным данным ЦИК, в парламент по пропорциональной системе прошли «Грузинская мечта», ЕНД и «Альянс патриотов». На выборах по мажоритарной системе в большинстве избирательных округов состоится второй тур.