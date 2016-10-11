Москва, 11 октября, 2016, 07:56 — ИА Регнум. По итогам Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» призовые места присуждены Ставрополю, Уфе, Хабаровску и Красноярску. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

gazprom.ru Cтаврополь

Муниципальным образованиям, занявшим призовые места в конкурсе, вручаются дипломы правительства.

Конкурс направлен на стимулирование активности органов местного самоуправления в вопросах развития жилищно-коммунального хозяйства и повышение благоустроенности территорий.