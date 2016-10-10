Порт-о-Пренс, 11 октября, 2016, 00:46 — ИА Регнум. ООН просит $120 млн. для срочной помощи миллионам жителей Гаити, сообщает The Guardian 10 октября.

Гаити

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов Организации объединенных наций (УКГВ ООН) в Женеве, в зоне бедствия на юго-западе Гаити из-за ураган «Мэтью» на прошлой неделе, находится 2,1 млн. человек. Из них примерно 750 тыс. человек нужна срочная помощь в виде еды, воды, медикаментов. В наиболее тяжелой ситуации находятся не менее 175 тыс. человек, которые «потеряли все» и находятся в центрах временного размещения.

По словам Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, для помощи жертвам урагана на Гаити необходим «массированный ответ» всего мирового сообщества.

«Некоторые города и деревни были стерты с карты мира. Люди ждут помощи, требуется массированный ответ. Представители ООН работают с местными органами власти, чтобы оценить масштаб трагедии», — заявил Пан Ги Мун журналистам 10 октября.

Международные наблюдатели отмечают, что ситуация с каждым днем только ухудшается. Многие люди уже неделю не могут получить даже нормальную еду, больницы острова не могут справиться с потоком раненых и новой вспышкой холеры, и число заболевших будет неумолимо увеличиваться, так как ураган и наводнение уничтожили колодцы и водопроводы, там, где они еще были.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным международных наблюдателей, на вчерашний день число жертв гуманитарной катастрофы на Гаити, в связи с обрушившимся на страну 4 октября ураганом «Мэтью», превысило 1000 человек. ВОЗ сообщает о начале эпидемии холеры, которая может унести еще больше жизней, чем ураган.