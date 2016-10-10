Радио REGNUM: второй выпуск за 10 октября
Москва, 10 октября, 2016, 23:13 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Россия готовится к созданию постоянной базы военно-морского флота в Сирии;
- МИД и МВД Германии: идея объединить французский и российский проекты резолюций по Сирии и предотвращение теракта;
- Министерство обороны России ответило на прозвучавшие накануне обвинения британского военного министра;
- Владимир Путин прибыл в Турцию впервые после инцидента со сбитым Су-24. О чем заявил российский президент в ходе Мирового энергетического конгресса?
- Донецкая Народная Республика прекратила выдавать населению гуманитарную помощь из России;
- Ситуация в регионах: пациенты орловского дома престарелых платят по кредитам руководства; шахтёры Ростовской области пишут президенту Путину; многодетные семьи Якутии вышли на пикет.