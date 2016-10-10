Витебск, Белоруссия, 10 октября, 2016, 23:11 — ИА Регнум.



odnarodyna.org Флаг белорусских националистов

Противники строительства Софийского собора в Витебске решили каждый понедельник проводить митинги протеста под бело-красно-белым флагом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Около 40 человек собралось вечером 10 октября в Витебске, выражая протест намерению местных властей и Белорусского экзархата Русской православной церкви (Белоруской православной церкви) построить в городе копию Софийского собора. Оригинальное сооружение находится в Полоцке и считается одной из достопримечательностей Белоруссии. Проект воссоздания первоначального облика православного храма — до перестроек в униатско-католичеством стиле, стал поводом для решительного протеста местных русофобов, считающих православие чуждым их ценностно-мировоззренческим установкам.

Митинг оппозиционеров вызвал недовольство жителей Витебска. Горожане были вынуждены обходить толпу русофобов, не обошлось без конфликтов. Один из местных жителей, возмущённый акцией, сделал митингующим замечание. В ответ он услышал заявление о том, что собравшиеся митингуют не просто так, а борются против «российских оккупантов».

В ходе словесной перепалки витеблянин заявил, что у митингующих флаг, который использовали предатели при кайзере и полицаи во время войны, подошёл к флагоносцу и сорвал флаг. Митингующие возмутились и пригрозили, что вызовут милицию, а несогласного с их мнением сдадут в вытрезвитель. Выслушав оскорбления, местный житель сам вызвал милицию, которая не посчитала возможным прибыть на место происшествия.

По мнению некоторых собравшихся на митинг, православие не является «белорусской» конфессией. По их мнению, «попы» должны уехать в Россию. Собравшиеся также уверены, что строительство копии Софийского собора в первоначальном виде сделает облик областного центра хуже и нанесёт ущерб экологии. Местные власти и представители Витебской епархии были ознакомлены с такой позицией в конце сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, русофобствующая прозападная оппозиция в Белоруссии добивается признания бело-красно-белого флага «историко-культурной ценностью» и периодически проводит акции, в ходе которых данный символ позиционируется как «национальный». В рамках политики «белорусизации» и «разворота на Запад» власти Белоруссии перестали пресекать деятельность национал-радикалов, пытаясь выторговать бонусы в торге с Россией. В ходе референдума 1995 года белорусы подавляющим большинством голосов высказались за нынешнюю символику республики, которая на самом деле является национальной и в таком статусе международно признанной.