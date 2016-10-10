Краснодар, 10 октября, 2016, 22:42 — ИА Регнум. Евгений Калешин назначен исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Кубань», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе клуба 10 октября.

fckuban.ru Евгений Калешин

Ранее Евгений Калешин тренировал вторую команду клуба.

Также в тренерский штаб вошли Михаил Семенов, Шалва Керашвили, Олег Мирный и Максим Фролкин.

«Кубань-2» возглавит уже работавший ранее с молодежной командой Андрей Юдин.

4 октября «Кубань» объявила о расторжении контракта с главным тренером Даном Петреску.

На данный момент, по итогам 16 туров, «Кубань» находится на 15 месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

После 16 туров «Кубань» с 16 очками занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ.

В последнее время клуб испытывает серьезные финансовые трудности — ранее появилась информация о том, что ФК «Кубань» может быть признана банкротом в связи с задолженностью перед игроками и персоналом.