Братислава, 10 октября, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Президент Словакии Андрей Киска говорит, что предложение некоторых стран-членов Европейского союза принять мигрантов добровольно — «мёртвая политика». Он считает, что у ЕС есть «моральное обязательство» разместить у себя беженцев, передаёт The Associated Press.

Скульптура «Беженцы»

Принимать ограниченное число мигрантов — «неудачное решение», говорит Киска. Он напомнил, что Румыния и Словакия имеют общую границу с Украиной. И кризис в последней может привести к «сотням тысячам мигрантов на словацкой территории из Украины, (и) мы бы попросили другие страны о солидарности …, и мы должны действовать точно также», добавил президент.

Взгляды Киска отличаются от позиции премьера Словакии Роберта Фицо, критикующего достигнутые в сентября 2015 г. квоты ЕС по распределению мигрантов по странам блока.