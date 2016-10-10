Санкт-Петербург, 10 октября, 2016, 19:23 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга опровергают сообщения СМИ о введении норм потребления хлеба в случае ЧС или военного положения, сообщает городской комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

Ольга Дейнеко. В булочной. 1940-е

В документе, на который ссылались СМИ, указаны объемы неприкосновенного и оперативного запасов сельхозпродукции (ржи и пшеницы) регионального продовольственного фонда города (РПФ) на 2016−2018 годы. Согласно документа, объем неприкосновенного запаса должен равняться 31,1 тыс. т зерна в год, в том числе 21,7 тыс. т пшеницы и 9,4 тыс. т ржи. РПФ создан для стабилизации рынка муки и хлебобулочных изделий и для противодействия спекуляциям на продовольственном рынке. РПФ не имеет прямого отношения к снабжению населения города хлебобулочными изделиями и не дублирует функции Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв)», в ведении которого и находятся запасы на случай войны или чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 10 октября в некоторых СМИ появились сообщения о том, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко утвердил нормативы получения жителями города 300 г хлеба в сутки в течение 20 дней в случае войны и что общего запаса РПФ должно хватить на 45 суток.