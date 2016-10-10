Санкт-Петербург, 10 октября, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Скоростные электропоезда «Ласточка» с 17 октября будут курсировать во Всеволожском направлении, обеспечивая быструю доставку пассажиров из прилегающего к Петербургу густонаселенного района Ленинградской области. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пассажиры «Ласточки»

Ранее было налажено движение «Ласточек» в сторону Выборга, Волховстроя, Луги и Любани. Кроме того, скоростные поезда ходят на дальние расстояния — до Великого Новгорода, Бологого и Петрозаводска. Всеволожское направление станет для «Ласточек» самым коротким по расстоянию и времени.

«Четыре пары скоростных пассажирских электропоездов «Ласточка» в будние дни будут курсировать между Финляндским вокзалом и железнодорожной станцией «Мельничный ручей» — микрорайоном города Всеволожск», — сообщили власти Ленобласти.

Составы будут отправляться с Финляндского вокзала в 7:00, 8:45, 17:54 и 19:21, а из Мельничного ручья в сторону Петербурга — в 8:03, 9:48, 18:39, 20:25. Предусмотрены остановки на железнодорожных станциях Бернгардовка и Всеволожская на территории Ленобласти. Время в пути составит около получаса.

В «Ласточках» сохраняют свое действие все льготы, предусмотренные для пенсионеров, ветеранов и других категорий. 50%-ная льгота предусмотрена для школьников и студентов учебных заведений высшего и среднего профессионального образования.

«Ленинградская область — единственный регион на Северо-Западе, который обеспечил пенсионерам и региональным льготникам круглогодичный льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения», — отметили в областном правительстве.

Как сообщили в «Северо-Западной пригородной пассажирской компании», на Всеволожском маршруте можно будет ездить по новому абонементному билету «Мельница».На всем пути следования установлена единая стоимость абонементного билета: «ежедневно» сроком действия 5 дней — 400 рублей; «рабочего дня» сроком действия 1 месяц — 1 500 рублей.

С начала текущего года скоростные электропоезда «Ласточка», курсирующие на полигоне обслуживания ОАО «СЗППК», перевезли 2 млн 436 тыс. пассажиров.