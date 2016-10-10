Путин объяснил, почему подешевела нефть
Стамбул, Турция, 10 октября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил, почему на мировом рынке наблюдается перепроизводство нефти и резкий обвал цен на углеводороды. Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 10 октября, выступая на Всемирном энергетическом форуме, который проходит в Стамбуле (Турция).
Российский лидер считает, что перепроизводство нефти и, соответственно, падание цен на углеводороды вызвал предыдущий период очень высоких цен на нефть. «Высокие цены на нефть в течение последних десяти лет привели к беспрецедентному притоку инвестиций в энергетическую отрасль», — сказал Путин.
Этот приток инвестиций вызвал совершенствование методов добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, а также упрощенный доступ к финансированию отрасли. В итоге нефтедобытчики стали осваивать новые, ранее нерентабельные месторождения.
«Все это помогло целому ряду стран-импортеров нарастить собственные мощности по добыче, и в результате рынок столкнулся с существенными факторами перепроизводства нефти и резким обвалом цен», — заявил Путин.
Что касается России, то она остается надежным поставщиком энергетических ресурсов на глобальные рынки, подчеркнул Путин. Он отметил, что Россия планирует расширить экспорт своих углеводородов в Китай, Японию и Индию.
Также Путин заявил, что Москва поддерживает инициативы ОПЕК по заморозке уровня добычи нефти. Российский лидер выразил надежду, что эта мера даст позитивный сигнал рынкам и инвесторам.