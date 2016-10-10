Стамбул, Турция, 10 октября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил, почему на мировом рынке наблюдается перепроизводство нефти и резкий обвал цен на углеводороды. Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 10 октября, выступая на Всемирном энергетическом форуме, который проходит в Стамбуле (Турция).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер считает, что перепроизводство нефти и, соответственно, падание цен на углеводороды вызвал предыдущий период очень высоких цен на нефть. «Высокие цены на нефть в течение последних десяти лет привели к беспрецедентному притоку инвестиций в энергетическую отрасль», — сказал Путин.

Этот приток инвестиций вызвал совершенствование методов добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, а также упрощенный доступ к финансированию отрасли. В итоге нефтедобытчики стали осваивать новые, ранее нерентабельные месторождения.

«Все это помогло целому ряду стран-импортеров нарастить собственные мощности по добыче, и в результате рынок столкнулся с существенными факторами перепроизводства нефти и резким обвалом цен», — заявил Путин.

Что касается России, то она остается надежным поставщиком энергетических ресурсов на глобальные рынки, подчеркнул Путин. Он отметил, что Россия планирует расширить экспорт своих углеводородов в Китай, Японию и Индию.

Также Путин заявил, что Москва поддерживает инициативы ОПЕК по заморозке уровня добычи нефти. Российский лидер выразил надежду, что эта мера даст позитивный сигнал рынкам и инвесторам.