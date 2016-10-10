Донецк, 10 октября, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Газовые службы ДНР проводят активную политику газификации населенных пунктов, а также переводят местные котельные с угля на газ. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба Госкомпании «Донбассгаз», передает ИА REGNUM.

ritual Пламенеющий уголь

В частности, под Горловкой (Донетчина, под контролем ДНР) продолжается строительство газопровода в пос.Гольмовский. Данный проект находится на особом контроле главы ДНР Александра Захарченко.

«Осталось проложить 150 м подземного газопровода. С вводом в эксплуатацию 2-й ветки газопровода надежность газоснабжения всех категорий абонентов увеличится и позволит поддерживать в котельных нормальный режим работы при значительных перепадах температуры в зимний период. В работах ежедневно задействовано около 35 человек и 6 единиц спецтехники», — сказал главный инженер концерна «Донбассгаз» Алексей Цюпка.

Отмечается, что в настоящее время уже закончена реконструкция системы теплоснабжения Квартала 88, на котельных установили российские газовые котлы. «Проводятся пуско-наладочные работы на всех 4 котельных. Сметная стоимость строительства только подводящих газопроводов составляет около 3,5 млн. рублей. В результате реконструкции объектов теплоснабжения Квартала 88 на 4 котельных установлены новые котлы российского производства с повышенным коэффициентом полезного действия. В надлежащее состояние приводятся здания котельных», — говорится в сообщении.

Также в пос. Криничная г. Макеевка (Донетчина, под контролем ДНР) подразделение ГП «Донбасстеплоэнерго» «перевело существующую угольную котельную по ул. Вавилина на газообразное топливо».

«К началу отопительного сезона 14 многоквартирных домов будут отапливаться и получать горячую воду уже от газовой котельной. Макеевское управление ГК «Донбассгаз» выполнило работы по прокладке к объекту газоснабжения подземного полиэтиленового газопровода длиной 180 м, сумма инвестиции ГК «Донбассгаз» составила 306 949 руб», — рассказал главный инженер ГК «Донбассгаз» Алексей Цюпка.

По данным ГК «Донбассгаз», прямые инвестиции в проект составили 1,5 млн.руб. Применение современной изоляции из пенополиуретана на тепловых сетях позволит сэкономить в отопительный период до 10 тысяч м.куб. природного газа.

Кроме того, в Донецке комиссия Минстроя ДНР выдала лицензии на осуществление архитектурно-строительной деятельности, а также на осуществление хоздеятельности по централизованному водоснабжению, водоотведению.

Отмечается, что комиссия рассмотрела 13 заявлений субъектов хозяйственной деятельности. «Из них 12 — на осуществление архитектурно-строительной деятельности, в том числе одно заявление на дополнение перечня видов работ, и одно — на осуществление хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению, водоотведению. По результату заседания лицензионной комиссией единогласно принято решение на выдачу лицензий 9 субъектам хозяйствования, в том числе на дополнение перечня видов работ субъекту хозяйствования», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, три субъекта хозяйствования получили лицензии на осуществление архитектурно-строительной деятельности, один — на осуществление хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению.

Ранее, в 2012—2013 гг. украинское руководство Донетчины реализовывало программу замещения потребления дорогого природного российского газа украинским углем, а также внедрением энергосберегающих технологий. В июне 2014 года пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области проинформировала, что за 2013 год удельный вес каменного угля в топливном балансе региона увеличился с 47,8% в 2012 году до 50% в 2013 году. Доля природного газа снизилась за этот период с 18,2% до 14,7%. Годовой его расход уменьшился на 21,6% и составил 5,6 млрд куб. метров. При этом в металлургическом комплексе региона расход природного газа сократился более чем на четверть.

Напомним, в феврале 2015 года Украина прекратила поставки природного газа в отдельные регионы Донбасса (ДНР и ЛНР) из-за невозможности получать за него деньги и потери контроля над территорией. Практически сразу премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству проработать вопрос поставок газа в Донбасс в качестве гуманитарной помощи. 19 феврале 2015 года ОАО «Газпром» начал поставлять природный газ в ДНР и ЛНР через ранее законсервированные газоизмерительные станции — «Прохоровка» и «Платово». Суточные поставки газа составили 12 млн куб. м.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года «Газпром» потребовал, чтобы НАК «Нафтогаз Украины» оплатил 670 млн долларов за поставки 995 млн кубометров газа в неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

В свою очередь, «Нафтогаз Украины» отказался платить за российский газ, который поставлялся в ДНР и ЛНР. В компании напомнили, что «Нафтогаз» не импортировал российский газ через пункты входа в ГТС на неподконтрольных территориях. Более того, НАК не закупает российский газ с ноября 2015 года.

«Газпром» предложил заплатить 0,67 млрд долларов за газ, который российская компания поставила на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей за период с февраля 2015 года по апрель 2016 года… «Нафтогаз» не принимает газ по контракту с «Газпромом» на газоизмерительных станциях (ГИС) Прохоровка и Платово. Данные о поставках газа через указанные ГИС не могут использоваться при подготовке актов сдачи-приемки природного газа и, соответственно, объемы этого газа не подлежат оплате «Нафтогазом», — сообщал НАК.

Российская компания передала претензии в Стокгольмский арбитраж. Общая сумма претензий российской компании к НАКу составляет 38,7 млрд долл. В частности, «Газпром» требует заплатить 31,8 млрд долл за невыбранный газ в рамках газового контракта, подписанного экс-премьером Юлией Тимошенко (по формуле «бери или плати»).