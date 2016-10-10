Санкт-Петербург, 10 октября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга продлили работу комиссии, образованной в начале сентября городским комитетом по культуре для изучения вопроса о мемориальной доске Карлу Маннергейму на Захарьевской улице северной столицы.

Петербургское отделение «Другой России» Активисты-другороссы у доски Маннергейму

«Срок работы комиссии по изучению ситуации продлен, идет поиск собственника», — цитирует ТАСС слова председателя комитета по культуре Константина Сухенко. Чиновник добавил, что «никаких решений комитетом по культуре пока не принято, продолжает работу комиссия, изучает документы».

Ранее сообщалось, что созданная в комитете по культуре «комиссия по проведению проверки обстоятельств, изложенных в акте обследования администрации Центрального района Санкт-Петербурга» — именно этим документом официально зафиксировано несанкционированное появление «объекта внешнего благоустройства» в виде мемориальной доски Маннергейму — должна «в срок до 14.10.2016 подготовить справку по результатам проведенной проверки».

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Знакомый с ситуацией источник сообщил ТАСС, что в настоящее время обсуждается возможность снять доску и передать ее в один из городских музеев для реставрации и ответственного хранения.

В свою очередь, источник агентства «Интерфакс» в органах власти Петербурга сообщил, что решение о демонтаже доски в срок до конца года уже принято.

«Снимут ее те же, кто и устанавливал. Это случится довольно скоро. На доску постоянно нападают вандалы, она выглядит уже непрезентабельно», — пояснил мотивы этого решения собеседник агентства, добавив, что «люди, которые доску вешали, уже не ощущают такого давления, какое было изначально», и это «позволяет доску снять».

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Напомним, что утром 10 октября активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» нанесли по доске Маннергейму несколько ударов топором, оставив на ней видимые отметины. Ранее доску неоднократно заливали красной краской, кислотой, а в начале октября — обстреляли из неизвестного оружия.

Лидер петербургских «лимоновцев» Андрей Дмитриев сегодня заявил ИА REGNUM, что подобные акции будут продолжены, чтобы окончательно привести доску в плохое состояние и добиться ее демонтажа. Он также высказал надежду, что в результате судебных разбирательств будет названо имя владельца доски.

Продолжаются попытки законным путем добиться ликвидации незаконно установленного объекта. Как сообщалось, жительница Мурманска Флора Геращенко, ребенком пережившая вражескую блокаду Ленинграда, требует от комитета по культуре Санкт-Петербурга выполнить возложенные на него функции и демонтировать незаконную памятную доску союзнику Гитлера.

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Ранее, 27 сентября, Смольнинский районный суд отклонил иск петербуржца Павла Кузнецова, требовавшего признать незаконным действия (бездействие) городского правительства в связи с появлением памятной доски человеку, несущему ответственность за преступления времен Второй мировой войны в отношении граждан СССР. Суд решил, что власти Петербурга не принимали никаких решений об установке доски, а значит, не могут нести ответственность в связи с ее появлением.