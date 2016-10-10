Москва, 10 октября, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Цена на газ, поставляемый в Белоруссию, остается прежней, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

«Чтобы не было неправильных интерпретаций, еще раз хотел бы акцентировать внимание, что цена на поставляемый в Белоруссию газ остается прежней, рассчитывается по существующей формуле, никакой корректировки не произведено», — заявил Медведев.

при этом он отметил необходимость погасить задолженность для того, чтобы восстановить нормальные хозяйственные отношения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, стоимость российского газа для Беларуси будет существенно снижена после погашения Минском задолженности за ранее поставленные объемы, сообщил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко.

Белоруссия до 20 октября в полном объеме погасит задолженность по платежам за российский газ, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на совещании главы правительства с вице-премьерами 10 октября. Общая сумма долга Белоруссии превышает $300 млн.