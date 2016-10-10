Москва, 10 октября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова опасается злоупотреблений регионов правом установления налоговых льгот, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября. В ходе парламентских слушаний Голикова представила краткий анализ документа Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2017−2019 годы. В частности, она отметила, что документом предлагается предоставить регионам дополнительные права по установлению и отмене налоговых льгот.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

Некоторые из налоговых льгот носят социальный характер, указала Голикова. «Отсутствие единообразного подхода к установлению таких льгот в отношении социально незащищенных слоев населения приведет к неравенству в различных регионах страны», — отметила глава Счетной палаты.