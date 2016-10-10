Тбилиси, 10 октября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Лидер движения «Свободные демократы» Ираклий Аласания принял решение уйти из политики и заняться другим делом, которым, по его мнению, он принесет больше пользы стране и народу.

Stuart Heath Ушёл из политики

Специальное заявление Аласания сделал на брифинге в офисе партии 10 октября. Он выразил благодарность всем, кто проголосовал за него и его партию на выборах 8 октября, особенно тем избирателям в Гори, которые отдали голоса за него, как кандидата в мажоритарные депутаты, но пояснил, что от участия во втором туре выборов отказывается.

«Я принял решение приостановить мою предвыборную кампанию, так как для выполнения тех обещаний, которые я дал, нужна команда, с которой я мог бы работать в парламенте», — пояснил Аласания и с сожалением отметил, что в новом парламенте такой возможности у него не будет.

«Так как я не вижу возможности активного влияния на протекающие в стране и парламенте процессы, я принял решение уйти из политики и заняться тем делом, которым я принесу больше пользы Грузии и моим избирателям», — подчеркнул Аласания.

Он добавил, что политику покидает временно, и пообещал, что останется солдатом Грузии и в протекающих в стране процессах будет стоять рядом с народом.

«Общество сделало свой выбор, но я не верю в эти выборы», — заявил Аласания.

Ираклий Аласания баллотировался в парламент по 41-му мажоритарному округу и вышел во второй тур. Его конкурентом во втором туре был кандидат от партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Иосиф Макрахидзе, набравший 33,69% голосов. У Аласания было 19,38%, а на третье место вышел Ираклий Окруашвили — 17,33%.