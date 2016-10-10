Москва, 10 октября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Белоруссия до 20 октября в полном объеме погасит задолженность по платежам за российский газ, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на совещании главы правительства с вице-премьерами. Общая сумма долга Белоруссии превышает $300 млн.

gazprom.ru Добыча газа

По словам Дворковича, текущие платежи за газ будут производиться белорусской стороной в полном объеме уже начиная с этой недели.

«То есть наши партнеры вернутся к исполнению контракта надлежащим образом и будут уплачивать ту цену, которая предусмотрена в контракте на основании существующей формулы», — уточнил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Вместе с тем вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко сообщил, что Минск должен вернуть долг за российский газ до 25 октября, таким образом, долг будет погашен белорусской стороной досрочно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «газовый спор» был инициирован официальным Минском в 2015 году и преследовал цель снижения цены поставляемого в Белоруссию российского газа. В 2016 году белорусские госпредприятия согласно тайному решению правительства Белоруссии перестали оплачивать полную стоимость потребляемой продукции «Газпрома» и накопили около $300 млн долга.