Орел, 10 октября, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В Орловской области несколько пациентов Богдановского дома-интерната для престарелых и инвалидов оказались в должниках. В ситуации потребовал разобраться глава региона Вадим Потомский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства 10 октября.

Василий Верещагин. Старуха-нищенка девяносто шести лет. 1891

Заместитель председателя правительства Орловской области по социальной политике Сергей Ступин сообщил в ходе аппаратного совещания, что бывшая заместитель директора Богдановского дома-интерната для престарелых и инвалидов (расположен в Урицком районе), оформила на своих подчиненных и на пациентов интерната несколько микрозаймов и банковских кредитов.

Глава региона назвал действия бывшей работницы интерната цинизмом «в высшей степени», он потребовал тщательно расследовать ЧП и привлечь виновных к ответственности.

«Необходимо проверить все подобные социальные учреждения на предмет совершения таких правонарушений», — заявил Потомский.

Сколько именно кредитов и на какую сумму оформила предприимчивая замдиректора интерната, неизвестно. Однако, по данным местных СМИ, среди пострадавших — не менее 33 пациентов и даже сотрудников интерната. Как сообщил портал «Истоки», замдиректора «попросила» своих подчиненных и проживающих в доме для престарелых о такой финансовой помощи, причем на каждого из пострадавших был оформлен не один, а несколько займов. В течение года женщина платила по кредитам, однако затем уволилась, переехала в Москву, а платить по займам перестала. При попытке же разобраться в истории журналистов «Истоков» пытались силой вывести с территории интернатам и даже разбили камеру.