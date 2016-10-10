Москва, 10 октября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова предложила вариант налогообложения «недостроя», передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября. Голикова предлагает не облагать налогом «недострой», а взимать кратный налог с незастроенных земель, выделенных под жилищное строительство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«Налог уплачивает собственник, а собственник появляется, когда оформлены все документы. Нет объекта — нет собственника, соответственно, нет налога», — констатировала Голикова в Госдуме.

По ее мнению, «решить вопрос можно только через кратное увеличение налога на земельные участки, выделенные под жилищное строительство, на которых в установленные сроки объекты не введены в эксплуатацию».

Голикова настаивает на том, чтобы сделать соответствующую статью Налогового кодекса «более применимой».

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