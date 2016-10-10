Стокгольм, 10 октября, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Имя нобелевского лауреата 2016 года по экономике объявят сегодня, 10 октября, в Шведской королевской академии наук. Об этом сообщили в пресс-службе Нобелевского фонда.

naked-science.ru Нобелевская премия

Кто именно является номинантом на премию, держится в строгом секрете. Тем интереснее прогнозы медиакомпании Thomson Reuters, которая публикует имена вероятных нобелевцев ежегодно — перед вручением премии.

В частности, в этот раз среди возможных кандидатов упоминается профессор экономики из Франции Оливье Бланшар, американский учёный Эдвард Лейзир и его соотечественник Марк Мелиц.

Уточняется, что Бланшара медиаресурс считают достойным премии, так как он провёл важный анализ факторов экономических колебаний и занятости. Лейзир многое сделал для развития теории в области персональной экономики, а Мелиц — описал неоднородность компаний в международной торговле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лауреат Нобелевской премии мира за 2016 год был объявлен 7 октября: им стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, который предпринял решительные действия для завершения гражданской войны в стране, получил Нобелевскую премию мира за 2016 год.

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