Москва, 10 октября, 2016, 13:34 — ИА Регнум. В проекте бюджета на 2017−2019 гг. предлагается вернуться к бюджетному правилу и сократить расходы Резервного фонда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний по проекту «Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2017−2019 годы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Распределение резервного фонда

«Мы собираемся вернуться к бюджетному правилу. Мы предусматриваем снижение дефицита бюджета каждый год по 1 процентному пункту до 1% в 2019 году», — отметил он, подчеркнув, что наличие 1% дефицита не будет влиять на параметры финансовой политики.

«Мы будем сокращать траты Резервного фонда с тем, чтобы обеспечить его наличие в 2019 и в последующие годы, а бюджетное правило позволит пополнять его при наличии благоприятной конъюнктуры. Бюджет на предстоящую трехлетку — это бюджет, который позволит обеспечить экономическую стабильность, и бюджет, который нацелен на развитие нашей экономики», — считает Силуанов.

Ранее замминистра финансов России Алексей Лавров сообщил о том, что Резервный фонд России будет полностью исчерпан в 2017 г.

По данным Минфина, объем Резервного фонда равен 2,04 трлн рублей, ФНБ — 4,62 трлн рублей.