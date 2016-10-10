Москва, 10 октября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Постоянная военно-морская база России в ближайшее время будет развернута в сирийском Тартусе. Об этом сообщил замминистра обороны России Николай Панков на заседании комитета по международным делам в Совете Федерации.

mil.ru База военно-морского флота России

«На территории Сирии у нас будет на постоянной основе военно-морская база в Тартусе, — говорит он. — Соответствующие документы в настоящее время подготовлены, они проходят процедуру межведомственного согласования».

Панков выразил надежду, что в ближайшее время Минобороны РФ будет просить российских сенаторов ратифицировать соглашение о создании базы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что дополнительная батарея зенитной ракетной системы С-300 доставлена в Сирию.

По его словам, основная задача этого комплекса ПВО — защита военно-морской базы в Тартусе и кораблей оперативного соединения ВМФ России в прибрежной зоне от возможных ударов с воздуха.