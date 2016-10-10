Минск, 10 октября, 2016, 13:14 — ИА Регнум.



president.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Путин

Россия и Белоруссия урегулировали проблему поставок энергоносителей. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 октября, заслушивая доклад зампреда Совмина Владимира Семашко о достигнутых договоренностях с Россией в сфере поставок энергоносителей, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Я вчера познакомился с докладом правительства по нефтегазовым вопросам с Российской Федерацией. Я так понимаю, что очередные баталии закончены и нам удалось выйти на подписание соответствующего документа, проблемные вопросы, по крайней мере на вчерашний день, были согласованы и сняты», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

«Мы ничего лишнего не требуем от Российской Федерации. Мы требуем, чтобы наши субъекты хозяйствования и наши люди были в равных условиях в союзе Белоруссии и России согласно букве и духу договора о союзном строительстве. Вот единственное, чего мы требуем, — заявил Лукашенко. — Это будет главным вопросом в дальнейших моих переговорах с президентом Путиным. Я не буду затрагивать никаких бухгалтерских расчетов. Главное будет это».

«Нам надо с Россией договориться о равных условиях. Где-то мы по каким-то вопросам должны подвинуться и подвинемся (интерес у России к Белоруссии огромный), где-то они. Но если мы видим свою перспективу в едином целом, нам на это надо идти и на этом надо настаивать», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, о достижении компромисса в «газовом споре» между Минском и Москвой было несколько сообщений, но все они опровергались и, формально, длящийся с прошлого года конфликт не урегулирован. Причиной конфликта является стремление руководства Белоруссии добиться снижения цены закупаемого в России газа, что стало критически важным в условиях очередного кризиса, который белорусская экономика переживает третий год.

В ответ на накопление задолженности перед белорусской «дочкой» российского «Газпрома» Москва сократила объёмы поставок нефти в Белоруссию, что стало поводом для обвинений России в проблемах построения белорусского «рыночного социализма». Москва настаивает на соблюдении Минском действующего газового контракта, погашения накопленной задолженности и обращает внимание на другие договорённости, достигнутые не только в рамках Союзного государства (в рамках которого не удалось реализовать даже пять пилотных интеграционных проектов в промышленной сфере), но и в рамках ЕАЭС.