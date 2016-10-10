Москва, 10 октября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Активисты организации по защите семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) уже неделю проводят одиночные пикеты возле Госдумы РФ, в ходе которых оглашается постоянно растущее число подсчитанных и готовых к передаче в Приемную Президента РФ подписей граждан против федерального закона 323, вводящего ряд поправок в ст.116 УК РФ. На сегодня, 10 октября, подсчитано и подготовлено к передаче 164 тыс. подписей граждан со всех уголков России.

Михаил Костенчук РВС Пикет против «закона о шлепках» у Государственной думы

«Сегодня стояла с плакатом со стороны Георгиевского переулка с девяти до десяти утра. Пикет, конечно, заметили. Было немало знакомых лиц, в это время парламентарии приезжают на работу. Я сама собирала подписи. Люди возмущены тем, что их всех сделали потенциальными уголовниками по признаку семейных уз, многие сходу называют этот закон «ювенальным», направленным на разрушение семьи», — рассказала ИА REGNUM одна из пикетчиц.

Тех, кто сказал свое нет закону 323ФЗ, вводящему уголовное наказание родителям за воспитательные «шлепки» своим детям, будет намного больше, говорят активисты РВС. 12 октября 2016 года представители РВС передадут все собранные на текущий момент подписи в Администрацию президента РФ.

Напомним, законопроект о внесении поправок в УК РФ, согласно которым традиционные методы воспитания, такие как «шлепки» по попе и подзатыльники, будут стоить родителям свободы, был подписан президентом РФ 3 июля 2016 года.

Первоначально законопроект был подготовлен Верховным Судом РФ с целью облегчить наказания за незначительные правонарушения. В частности, он предполагал декриминализацию не нанесших тяжкого вреда здоровью побоев, совершенных впервые.

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Однако, при работе над законопроектом в Государственной Думе РФ он был до неузнаваемости изменен поправками, автором которых является депутат Свердловской области Павел Крашенинников. В результате принятая Госдумой новая редакция ст. 116 Уголовного Кодекса РФ предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до двух лет для «близких лиц», в том числе для родителей, в воспитательных целях наказавших своего ребенка.

Ряд сенаторов, юристов, экспертов, представителей РПЦ и общественности предупреждают, что исполнение норм нового закона чревато массовыми уголовными преследованиями родителей за воспитание своих детей.

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