Москва, 23 января, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Из-за возможности возникновения проблем с работой программного обеспечения модуля передачи данных официальный представитель японского автопроизводителя Toyota на рынке в России, компания «Тойота мотор» отозвала 47 007 автомобилей Lexus и Toyota. Об этом 23 января сообщает пресс-служба Росстандарта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Автосалон Toyota

Уточняется, что под отзыв попадают 47 007 автомобилей Lexus, Toyota Camry, Corolla, ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, Hiace, LC 300, LC PRADO, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250 и NX 350, которые были проданы в России с 28 ноября 2020 года по настоящее время.

Также указывается, что причиной такого решения стало то, что на отзываемых автомобилях из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи данных при серьёзной аварии автомобиль может не принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях.

Кроме того, отмечается, что также по этой причине на некоторых автомобилях из этого числа могут не сохраняться данные о местоположении автомобиля при включении зажигания через несколько минут после его выключения. Это может привести к некорректной передаче данных в автоматизированную информационную систему экстренного реагирования при авариях.

При это уточняется, что на всех отзываемых автомобилях Lexus и Toyota проведут перепрограммирование модуля передачи данных.

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