Москва, 10 октября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Проектом федерального бюджета на 2017−2019 гг. предусматривается выполнение социальных обязательств в полном объеме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в Госдуме. «В бюджете предусматривается выполнение в полном объеме всех социальных обязательств», — заверил министр.

Корнелис де Валь. Раздача хлеба. XVII век

«Также на следующую трехлетку мы должны принять меры поддержки бюджетов субъектов РФ», — добавил он.

Задача состоит в том, чтобы снижать зависимость бюджета от внешнеэкономической конъюнктуры, указал министр.

«Мы исходили из необходимости решения нескольких задач», — отметил Силуанов, указав на создание условий обеспечения роста экономики за счет того, что обеспечивается снижение процентных ставок, снижение инфляции, обеспечивается стабильность налогов и финансовых рынков.

«Чтобы бизнесмены могли понимать, что будет делать правительство ближайшие три года», — заявил он.

В Госдуме по инициативе комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам проходят парламентские слушания на тему «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики: выбор приоритетов».