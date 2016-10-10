Москва, 10 октября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев прогнозирует рост объема нефтегазовых доходов России из-за более высокой цены на нефть.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост доходов

«Скорее всего, реальность будет несколько лучше, поэтому объем нефтегазовых доходов может быть больше, чем это планируется», — отметил министр в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Улюкаева, бюджетные корректировки основаны на том, что цена нефти будет $40 за баррель, сейчас она стоит около $53.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что проект федерального бюджета на 2017−2019 годы исходит из того, что санкции против России будут сохранены, а средняя цена на нефть будет в районе $40 за баррель.