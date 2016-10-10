Таллин, 10 октября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Эстония заработала на продаже международных квот на выброс углекислого газа AAU в период 2010—2015 годов свыше 392 млн евро. Об этом ИА REGNUM сегодня, 10 октября, сообщили в Министерстве по охране окружающей среды.

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Отмечается, что покупателями 75 млн эстонских квот AAU стали корпорации Японии, Испании, Люксембурга и Австрии. К июлю 2016 года большинство договоров по покупке квот выполнено, полученные средства были направлены на государственные программы по модернизации ТЭС, реновации городских котельных и теплоцентралей, развитию инфраструтуры и мощностей альтернативных видов энергетики, а также субсидирование покупки электротранспорта.

Эстония участвует с 2005 года в продаже квот AAU на аукционе, проводимом Европейской комиссией в рамках совместной закупочной процедуры для стран-членов ЕС. В рамках Евросоюза страны, имеющие избыток квот, обязаны их продавать, а страны, нуждающиеся в квотах, обязаны их покупать. В 2014 году Эстония выставила на торги 1,2 млн квот AAU, заработав на них 7,4 млн евро. В 2015 году Эстония продала 2,8 млн квот AAU, заработав на них 21,1 млн евро, которые поступили в госбюджет. Согласно директиве ЕС, все зарабатываемые на продаже квот средства должны полностью поступать на программы, связанные с уменьшением выбросов углекислого газа в воздух и сохранением климата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эстония получила «лишние» квоты на выброс углекислого газа в наследство от СССР по показателям 1990 года, когда Эстонская СССР была частью единого экономического пространства СССР и обладала большим количеством промышленных предприятий. За 20 лет число таких предприятий сократилось на 2/3, а образовавшийся излишек в объемах выбросов углекислого газа Эстония теперь продает на внешнем рынке. В июле 2010 года Эстония впервые продала часть своих квот на выбросы углекислого газа на внешнем рынке — Испании и Люксембургу.