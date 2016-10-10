Сана, 10 октября, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Две ракеты, выпущенные по американскому эсминцу USS Mason у берегов Йемена, не попали в цель. Об этом, как передает ВВС, сообщили в Пентагоне.

eaglespeak.us Эсминец USS Mason

«В направлении корабля в течение часа были выпущены 2 ракеты, — говорится в сообщении. — Обе упали в море, так и не достигнув корабля».

При этом в сообщении военного ведомства США говорится, что в результате обстрела эсминца никто из членов команды не пострадал.

Отмечается, что ракетный обстрел проводился 9 октября с контролируемой повстанцами-хуситами территории в Йемене.

В марте прошлого года коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией начала операцию против повстанцев. Эр-Рияд обвиняет шиитских повстанцев хуситов в том, что они являются пешками Ирана, из-за чего и было начато военное вмешательство, целью которого является восстановление власти свергнутого президента Хади.

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