Москва, 10 октября, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Обвинительное заключение заместителя Генерального прокурора России Виктора Гриня по уголовному делу, возбуждённому в отношении граждан Рената Шабанова и Александра Филояна, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, утверждено и направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Сообщники незаконно получили доход более 545 млн рублей, сообщили в пресс-службе российского надзорного ведомства.

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Уточняется, что Шабанов и Филоян обвиняются в преступлении, предусмотренном пунктами «а» и «б» части 2 статьи 172 УК России («Незаконная банковская деятельность»). Эти лица, как считает следствие, обналичивали и инкассировали без имеющегося на то права денежные средства — с июля 2011 по сентябрь 2015 года. Для этого злоумышленники использовали расчётные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций. Счета были открыты в ООО КБ «Адмиралтейский».

Сумма обналиченных средств превысила 23 млрд рублей. «При этом сообщники в виде комиссии получили незаконный доход в размере, превысившем 545 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Обвиняемые признали вину и заявили о своём раскаянии: в результате уголовное дело будет рассматриваться в особом порядке. В отношении же бывшего председателя правления ООО КБ «Адмиралтейский» Нины Максименко расследование приостановлено — она находится в розыске, пишет газета «Коммерсантъ».