Вильнюс, 10 октября, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Литвы подсчитала практически все голоса на выборах в Сейм. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 октября, согласно последним данным по спискам победили следующие партии:

Marcin Białek Сейм Литвы

Союз крестьян и зеленых — 21,68%, 20 мандатов в Сейме.

«Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы — 21,49%, 19 мандатов в Сейме.

Социал-демократическая партия Литвы — 14,45%, 13 мандатов в Сейме.

Саюдис либералов — 8,97%, 8 мандатов в Сейме.

Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей — 5,49%, 7 мандатов в Сейме.

«Порядок и справедливость» — 5,37%, 5 мандатов в Сейме.

Рабочая партия впервые за восемь лет в парламент не прошла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве 9 октября состоялся основной день голосования, в котором в Сейм избирали депутатов как по партийным спискам, так и в одномандатных округах. Второй тур в одномандатных округах пройдёт 23 октября. В выборах участвует 12 партий и 2 коалиции. Чтобы попасть в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 5%, коалициям — в 7%. За 141 место в парламенте конкурирует свыше 1400 кандидатов. Явка избирателей составила 49,9%.