Дамаск, 10 октября, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Создается впечатление, что международное сообщество никоим образом не может остановить военные преступления в Сирии, совершаемые официальным Дамаском и его российскими союзниками, особенно в Алеппо. Однако, игнорируя столь вопиющим образом международное право, лидеры и официальные лица в обеих странах подготавливают почву для того, чтобы предстать перед правосудием в будущем, пишет Джош Роджин в статье для Washington Post.

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Автор отмечает, что 7 октября государственный секретарь США Джон Керри выступил с неожиданным призывом провести расследования совершаемых преступлений против человечности.

«Россия и [сирийский] режим должны предоставить миру больше чем простые объяснения того, почему они продолжают наносить удары по больницам, медицинским учреждениям, детям, женщинам», — заявил Керри. «Это акты, которые требуют соответствующего расследования на предмет военных преступлений».

По мнению автора, существуют четкие и многочисленные свидетельства того, что «режим» Асада и российское правительство совершают военные преступления, которые включают в себя, но не ограничиваются, целенаправленными ударами по гражданскому населению, коллективное наказание, использование голода как оружия войны, пытки, убийства, нечеловеческое обращение с пленными и применение химического оружия в боевых условиях.

Тем не менее, считает Роджин, в краткосрочной перспективе торжества справедливости ждать не стоит. Так, в сентябре генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призывал Совет Безопасности ООН направить ситуацию в Сирии на рассмотрение в Международный уголовный суд, что было поддержано более чем десятком стран. однако Россия, скорее всего, наложит на этот шаг свое вето, а поскольку Москва и Дамаск не ратифицировали основополагающий Римский устав суда, то он ограничен в своих полномочиях в этих странах без решения Совбеза.

Следственная комиссия ООН по Сирии отказывается возлагать ответственность за преступление, такие как нападение на конвой международной организации — который, по мнению США, совершила Россия. В Конгрессе США находится законопроект, который вводит санкции против сирийского правительства, России и Ирана за совершенные ими военные преступления и преступления против человечности, однако Белый дом выступает против него.

Таким образом, подчеркивает автор, невинным жертвам Сирии придется ждать годы, если не десятилетия, прежде чем сможет восторжествовать справедливость. Однако для такого уголовного преследования существуют как правовые методы, так и прецеденты.

Так, по словам Шерифа Бассиуни, который возглавлял расследования преступлений в Югославии, Бахрейне и Ливии, а также стоял у истоков Международного уголовного суда, российские военнослужащие несут ответственность не только за участие в войне, но и за помощь и поддержку сирийского правительства. Вместе с ними под суд можно будет отдать и высшее военное и политическое руководство России.

«Уголовная ответственность применима ко всем в командной структуре войск, которым было известно о совершении преступлений, вплоть до Путина», — отметил Бассиуни. «Закон касается не тех, кто отдавал приказ, но и тех, кто знает, что это военные преступления, и не делает ничего, чтобы их остановить».

В соответствии с Женевской конвенцией, каждое государство может установить так называемую универсальную юрисдикцию и выдвинуть обвинения против лидеров Сирии и России в совершении ими военных преступлений.

«Каждая страна, если она того захочет, может установить свою юрисдикцию, если она сможет захватить такое лицо», — продолжает Бассиуни. «Каждый участвующий в сирийском конфликте офицер России должен знать, что он подпадает под эту категорию».

В свою очередь, Стивер Рэпп, бывший посол Государственного департамента США по особым поручений, занимавшийся вопросами военных преступлений, указывает, что уголовное преследование за военные преступления может быть инициировано и в третьих странах, чьи граждане пострадали от действий России и Сирии.

«Есть люди, которых можно осудить за эти преступления на основе гражданства пострадавших», — указывает он. «Давайте готовить уголовные дела в каждой стране, чьи граждане погибли в этих конвоях».

Отдельные граждане также могут подавать гражданские иски против иностранных лидеров в рамках системы федеральных судов США благодаря Закону о правонарушениях в отношении иностранных граждан (Alien Tort Claims Act). Этим законом, принятым в XVIII веке, активно пользовались пережившие холокост и жертвы геноцида в Южном Судане.

После окончания сирийского конфликта, если к власти придет новое правительство, это правительство может начать собственные дела, арестовывая и отдавая под суд преступников с обеих сторон, а также может предоставить Международному уголовному суду разрешение на участие в этом процессе.

Генеральный прокурор США Лоретта Линч, выступая в сентябре на церемонии по случаю 70-й годовщины Нюрнбергского процесса, отметила, что благодаря ему «стало очевидно, что военные преступления и преступления против человечности не могут уйти от ответа…»

Такие преступления, заключает автор, не имеют срока давности. Когда гражданская война в Сирии, наконец, закончится и пройдут переговоры о мирном урегулировании, те, кто будет сидеть за столом переговоров, не должны закрывать глаза на права жертв. Владимир Путин и Башар Асад не должны уйти от ответственности.