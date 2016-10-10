Москва, 10 октября, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Российский вице-премьер Аркадий Дворкович, по прогнозам некоторых источников, может стать президентом ОАО РЖД. Его же место может занять министр промышленности Денис Мантуров или глава «Роснефти» Игорь Сечин. Также рассматривается кандидатура помощника президента России Андрея Белоусова, пишет газета «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

Уточняется, что в аппарате Дворковича эту информацию пока не подтвердили. Чиновники же, на которых ссылается издание, утверждают, что проблема пока не решена, потому что не определена кандидатура будущего вице-премьера — в случае ухода Дворковича.

«Тема обсуждалась несколько месяцев, но тогда информированные люди говорили, что все на уровне слухов, а сейчас они ждут назначения»,— сообщил источник.

В ОАО РЖД некоторые источники подтвердили, что Дворкович может получить назначение на пост президента. В том случае, если он действительно станет президентом компании, действующий глава ОАО РЖД Олег Белозеров может стать министром транспорта.