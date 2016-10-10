Сана, 10 октября, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Две ракеты были направлены с территории Йемена на военный корабль ВМС США, заявили военные США, сообщает 9 октября Reuters.

Zachary D. Bell Ракетная атака

«В течение 60 минут были запущены две ракеты в направлении ракетного эсминца USS Mason, который находился в Красном море у берегов Йемена», — сказал представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Ракеты не достигли корабля и упали в воду. Команда и сам корабль не пострадали, уточнил Дэвис.

Корабль ВМС США был атакован 9 октября. Ракеты были запущены с территории Йемена, подконтрольной хуситам, сообщило военное ведомство США.