Пекин, 10 октября, 2016, 04:30 — ИА Регнум. Китай попросил у России поставить к концу года истребители Су-35 с панелью управления на русском языке. Так, РФ поставит до завершения текущего года в КНР 24 таких самолета. Об этом заявил сегодня, 10 октября, заместитель гендиректора входящего в «Ростех» Концерна радиоэлектронных технологий (КРЭТ) Гиви Джанджгав, пишут «Известия».

Су-35

Как объяснил Джанджгав, КРЭТ весь год работал над тем, чтобы перевести отображаемые в кабине пилота данные на китайский язык, так как адаптация оборудования к национальным требованиям заказчика является одной из первостепенных задач. Однако в силу специфики иероглифов они оказались плохо читаемыми на жидкокристаллических дисплеях.

«В итоге китайская сторона попросила оставить все как есть, тем более пилоты НОАК уже имеют опыт полетов на российских Су-27, где кабина также не адаптирована под Китай, и китайские летчики «читают» бортовую информацию на русском языке», — заявил Джанджгава.

По его словам, Су-35, предназначенные для китайцев, почти во всем аналогичны российским истребителям Су-35. Единственное отличие — блок китайской спутниковой навигационной системы BeiDou.

Как сообщалось в ноябре 2015 года, Россия и Китай подписали контракт на закупку 24 новейших истребителей Су-35 на сумму не менее $2 млрд. Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов тогда заявил, что КНР официально стала первом зарубежным заказчиком Су-35. Примерная стоимость одного истребителя для Китая составит 83 миллиона долларов.