Лондон, 10 октября, 2016, 03:20 — ИА Регнум. В британском правительстве Терезы Мэй серьезно опасаются русских хакеров. В связи с опасениями возможного шпионажа посредством индивидуальных электронных приборов, на заседания правительства Великобритании запрещено приходить в «умных» часах Apple Watch, а ранее под аналогичный запрет попали и мобильные телефоны, передает в воскресенье, 9 октября, британское агентство Telegraph.

David Whelan Русский хакер

Сообщается, что в правительстве Кэмерона подобные ограничение не действовали, и несколько членов Кабинета министров пользовались часами от Apple. В частности таковые носил бывший министр юстиции Великобритании Майкл Гоув.

В правительстве Терезы Мэй серьезно обеспокоены тем, что российские шпионы смогут использовать часы и мобильные телефоны в качестве прослушивающих устройств. В связи с чем и был введен запрет.

По данным источника, «русские пытаются взломать все». Опасения в связи с «всесильностью» российских хакеров в Великобритании подпитываются информацией, поступающей из-за океана: представители Демократической партии США неоднократно обвиняли Россию во взломе серверов с конфиденциальными данными.