Лондон, 9 октября, 2016, 20:31 — ИА Регнум. Газета цитирует лейбориста Джона Вудкока, секретаря «Всепартийной парламентской группы друзей Сирии», потребовавшего «провести в Палате общин экстренное заседание с целью обсудить вопрос о направлении британских вооруженных сил в Сирию, чтобы положить конец насилию, творящемуся в этой стране».

U.S. Army Europe Британская армия

На эти речи Вудкока сподвигло совершенное им на прошлой неделе путешествия в Турцию, где он «повстречался с представителями повстанческой Сирийской Национальной коалиции».

«Они считают, что все их бросили и умоляют о помощи со стороны США, Великобритании, ЕС, чтобы выйти из тупика. Они говорят, что угроза исходит от Асада и России, которые ежедневно убивают мирных жителей», — рассказывает о чаяниях боевиков-оппозиционеров британский парламентарий.

Вудкок призвал британские ВВС нанести удары по базам армии Асада. При этом лейборист подчеркнул, что Россия виновата в несоблюдении режима бесполетной зоны.

«Москва и Дамаск должны знать, что каждый раз, когда они кого-то бомбят, мы будем атаковать в ответ объекты сирийских правительственных войск. Наша огневая мощь должна превосходить российскую», — цитирует Mirror вдохновенную речь парламентского функционера.

О том, что ни ООН, ни законное правительство Сирии не принимало никаких резолюций об объявлении неба над этой ближневосточной страной бесполетной зоной, никто в издании не вспомнил. Как, впрочем, и о том, что российские военные находятся в Сирии на законных основаниях — по просьбе правительства Башара Асада, а вот всю так называемую западную антиигиловскую коалицию, никто туда не звал.