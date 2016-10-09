Дамаск, 9 октября, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Народ Сирии никогда не забудут всестороннюю помощь Российской Федерации (РФ) в борьбе с терроризмом. Об этом, как сообщает агентство SANA, заявила председатель Народного совета (парламента) Сирии Хадия Аббас на встрече с делегацией российских общественных деятелей.

kremlin.ru Концерт в Сирии после победы над террористами

«Сирийский народ никогда не забудет политическую, экономическую и военную поддержку Россией Сирии в противостоянии внешнему заговору и терроризму», — отметила она.

При этом Аббас добавила, что Россия использовала в Совете Безопасности ООН право вето, чтобы «сорвать французский проект резолюции, нацеленный на подрыв безопасности в регионе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября Российская Федерация заблокировала принятие в Совете Безопасности ООН резолюции с требованием прекратить полеты военной авиации и бомбардировки Алеппо.

«Резолюция не принимается, поскольку против нее проголосовал один из постоянных членов Совета Безопасности», — заявил тогда постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

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