Лондон, 9 октября, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Российская Федерация (РФ) не стремится к партнерским отношениям с Западом. Об этом, как передает RT, заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

Francis C. Franklin Символ российской угрозы

«Мы наблюдаем гораздо более агрессивную Россию, — сказал Фэллон. — Мы хотели, чтобы Россия была партнером Запада, но, очевидно, она решила стать конкурентом».

При этом министр обороны Великобритании добавил, что «русские играли мускулами на Черном море, военизировали Крым», а также оказывали давление на Латвию, Литву и Эстонию.

30 сентября бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон в интервью газете Le Figaro заявил, что политика Запада в Сирии, его подход к решению проблемы исламизма, а также отказ от союза с РФ и Ираном приводит к тому, что Москва искусственно превращается во врага.

По словам политика, истинный враг мировой цивилизации — «исламский тоталитаризм».

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