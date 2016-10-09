Москва, 9 октября, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Футболист московского ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко сдал положительный тест на допинг после одного из еврокубковых матчей. Об этом сообщает MTV Sport со ссылкой на свой источник.

Myfuture.com Тест на допинг

По данным издания, спортсмен провалил проверку на запрещенные вещества после одного из матчей «армейцев» в Лиге чемпионов, который состоялся в сентябре 2016 г.

При этом проба «Б» Еременко еще не проверялась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко от футбольных матчей на 30 дней.

Из-за дисквалификации игрок Еременко не смог принять участие в матче отборочного этапа ЧМ-2018, в котором команда Финляндии уступила сборной Исландии (2:3).

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