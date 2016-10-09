Москва, 9 октября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в американо-российских отношениях произошли коренные изменения. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил в интервью Первому каналу, опубликованному сегодня, 9 октября.

Жан-Леон Жером. Дуэль после маскарада. 1859

Лаврова попросили прокомментировать резкое ухудшение американо-российских отношений и их коренные изменения. Министр ответил коротко и ясно: «Это же, по-моему, факт». Он отметил, что Москва очень долго проявляла «стратегическое терпение» относительно действий Вашингтона на мировой арене.

«Мы, честно скажу, проявляли очень долго то, что американцы называют «стратегическим терпением», — ведь ухудшение отношений в одностороннем порядке со стороны американцев началось задолго до Украины. Мы об этом говорили», — напомнил Лавров.

Американо-российские отношения находятся в очень непростом положении. Сирийская война обнажила коренные геополитические и мировоззренческие противоречия между двумя странами. США настаивают на своей исключительности и праве вершить судьбы мира без учета чьего-либо мнения. Что касается Сирии, то США ставят своей целью стереть это светское арабское государство с лица Земли и превратить Большой Ближний Восток в зону нестабильности, для сдерживания Евросоюза, России, Индии и Китая.

Москва всегда выступала за равноправие всех наций на планете, конструктивный диалог и компромисс в решении мировых проблем. Россия выступает за право народа Сирии самому решать свою судьбу, а также за бескомпромиссную борьбу с терроризмом.