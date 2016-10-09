Вильнюс, 9 октября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Литовский новостной портал 15min.lt сегодня, 9 октября, сообщает со ссылкой на собственный источники, что вышла из строя внутренняя электронная система Центроизбиркома. Пока это грозит лишь тем, что лица, без открепительных талонов, не могут проголосовать, поскольку их невозможно идентифицировать по внутренней системе.

quapan Сбой системы

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, на выборах президента Литвы в 2004 году ночью электронная система ЦИК Литвы также ломалась. Перед поломкой на выборах уверенно лидировала Казимира Прунскене. Систему починили только к утру, тогда и выяснилось, что с результатом 51.89% победил Валдас Адамкус.

Напомним, в Литве сегодня, 9 октября, проходит основной день голосования, в котором в Сейм Литвы избирают как по партийным спискам, так и в одномандатных округах. Второй тур в одномандатных округах пройдёт 23 октября. В выборах участвует 12 партий и две коалиции. Чтобы попасть в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 5%, коалициям — в 7%. За 141 место в парламенте конкурирует свыше 1400 кандидатов.